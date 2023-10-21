Сергей Соседов огорошил поклонников Аллы Пугачевой очень неприятной вестью: «Все!»

Народная артистка СССР после своего бегства из России в Израиль растеряла большую часть поклонников. Однако по словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, если Алла Борисовна когда-либо возобновит свою деятельность в РФ, ее ждет аншлаг.

А вот музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов не согласен категорически с мужем Валерии. Он сообщил поклонникам Пугачвеой неприятную весть.

«Она собирать никакие аншлаги не буде, карьера ее окончена. Все!», – написал критик.

Как отметил Соседов, звезда эстрады давным-давно не поет. Артистке нечем петь, а ее «случайные» выходы на сцену не значат совершенно ничего.