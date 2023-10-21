Сезонное обострение: Лариса Долина разозлила поклонников покойоного Юрия Шатунова

На днях состоялся концерт памяти покойного Юрия Шатунова, где знаменитости исполнили его песни. Лариса Долина на сцене спела композицию «Забудь». После выступления артистка написала, что ей трудно принимать участие в этом проекте, ведь она не понимает понять феномен Шатунова.

«Для меня понятие легенда — нечто большее - Хворостовский, Гладков, я по-другому принимаю значимость человека. Не мне судить, не сочтите мой спич неуместным или грубым. Всегда говорю правду, но без обид», — сказала певица.

Слова Ларисы Александровны вызвали возмущение у поклонников вокалиста «Ласкового мая». Долиной напомнили, что Шатунов собирал в полные стадионы, и что с таким высокомерным отношением к Юре Долиной не следовало вообще появляться на концерте.