Стал известен победитель и лучший наставник шоу «Голос. Уже не дети»

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Стал известен победитель и лучший наставник шоу «Голос. Уже не дети»
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источник фото: pixabay.com

Финал «Голоса. Уже не дети» состоялся на Первом канале. Выступления участников подарили зрителям самые яркие эмоции и они выбрали победителя.

Команды были сокращены накануне финала до двух человек. Дима Билан боролся за победу с Марией Панюковой и Ренатой Таировой,  Пелагея с Иваном Кургалиным и Давидом Саникидзе. Команду наставника Егора Крида в финале представляли Рагда Ханиева и Вероника Сыромля, а Полина Гагарина верила в победу Олеси Казаченко и Марии Мировой.

Однако в конечном итоге победителем проекта стала Вероника Сыромля. 19-летняя девушка получила один миллион рублей. Лучший наставник сезона - Пелагея.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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