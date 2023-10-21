«Заманчивое предложение»: Чулпан Хаматова готова вернутся в Россию

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«Заманчивое предложение»: Чулпан Хаматова готова вернутся в Россию
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Источник фото: @chulpanofficial

Некогда любимая многими россиянами Чулпан Хаматова после событий прошлого года решила уехать из страны. Актриса при этом категорически отказалась возвращаться в Россию, пока ситуация не изменится.

По словам самой артистки, ей нет места на родине, да и общественность ее не примет.

Однако ради заработков Чулпан готова вернутся в РФ. Для приема поступающих предложений она назначила ответственного человека. Одно из предложений молодой человек посчитал очень заманчивым.

Он без разбора заявил, что Хаматова готова приехать ради корпоратива. Более того, он даже запросил информацию о мероприятии и предложил ознакомиться с райдером.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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