Злой рок: пять актеров из «Улиц разбитых фонарей» ушли из жизни за 25 лет

За последние 25 лет, которые прошли с момента выхода телесериала «Улицы разбитых фонарей», несколько актеров умерли. На минувшей неделе скончался Евгений Артемьев, сыгравший в 3-х сезонах.

В минувшем году после перенесенного ковида скончался Борис Соколов. Близкая подруга 77-летнего артиста заявила, что он не пережил пандемию из-за серьезных проблем со здоровьем.

В 2017 году ушел из жизни Виктор Смирнов. Он умер от онкологической болезни.

Ничего неизвестно об уходе Вадима Лобанова. Он умер в 2021 году. Родные не захотели озвучивать подробности.

Похожая ситуация произошла с актером сериала Владимиром Тыкке. Из-за сердечной недостаточности, которая развилась как следствие перелома ноги, скончался Юрий Ароян.