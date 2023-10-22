«Голос. Уже не дети»: Что известно о победительнице проекта Веронике Сыромле

Вероника Сыромля родилась в Севастополе 23 июля 2004 года. Когда она в раннем детстве начала петь, родители обратили внимание на уникальные вокальные данные.

Девушка, когда немного подросла, стала участницей фольклорного ансамбля «Калинка», заняв место солистки. В 2015 году юной певице досталось второе место на вокальном конкурсе «Севастополь в сердце моем».

В 2016 года она получила два первых места в конкурсе «Лазурная жемчужина» в рамках Летней ассамблеи искусств. В 2018 году Вероника приняла участие в «Голосе. Дети» и стала подопечной Пелагеи. Хотя вокалистка дошла до финала, она проиграла в решающей битве Рутгеру Гарехту.

Будучи участницей «Голоса», Сыромле предложили исполнить «Валенки» в Кремле на концерте в честь Дню Победы. Там она встретилась с Владимиром Путиным.