«Голос. Уже не дети»: Что известно о победительнице проекта Веронике Сыромле

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«Голос. Уже не дети»: Что известно о победительнице проекта Веронике Сыромле
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Фото из открытых источников

Вероника Сыромля родилась в Севастополе 23 июля 2004 года. Когда она в раннем детстве начала петь, родители обратили внимание на уникальные вокальные данные.

Девушка, когда немного подросла, стала участницей фольклорного ансамбля «Калинка», заняв место солистки. В 2015 году юной певице досталось второе место на вокальном конкурсе «Севастополь в сердце моем».

В 2016 года она получила два первых места в конкурсе «Лазурная жемчужина» в рамках Летней ассамблеи искусств. В 2018 году Вероника приняла участие в «Голосе. Дети» и стала подопечной Пелагеи. Хотя вокалистка дошла до финала, она проиграла в решающей битве Рутгеру Гарехту.

Будучи участницей «Голоса», Сыромле предложили исполнить «Валенки» в Кремле на концерте в честь Дню Победы. Там она встретилась с Владимиром Путиным. 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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