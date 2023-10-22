Молочников встретил новую любовь в США: Режиссер встречается с 41-летней оскароносной актрисой

Более года Александр Молочников живет в США. Про его карьеру за рубежом общественности пока мало что известно, однако выяснились подробности его личной жизни.

Как сообщается, 31-летний режиссер встретил новую любовь.

Его избранницей стала 41-летняя продюсер и актриса Одесса Рэй. Девушка часто появлялась в соцсетях Молочникова, а в сентябре пара официально вышла в свет на Международном фестивале в Торонто.

Одесса работала в таких сериалах, как «Тайны Смолвиля» и «Скорая помощь». Наибольшую популярность Рэй принесла документальная картина «Навальный», за которую она и получила «Оскар».