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«Я не смирилась»: Озвучена настоящая причина расставания Королевой и Николаева

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«Я не смирилась»: Озвучена настоящая причина расставания Королевой и Николаева
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился 13 лет. Выглядели супруги счастливыми, поэтому многие для поклонников их расставание стало настоящим шоком.

Как выяснилось, композитор начал крутить роман с концертным директором. Для артистки это стало сильным ударом. Наташа хотела сперва спасти отношения, однако, когда поняла, что композитору это не нужно, сдалась.

«Разъехаться я предложил. Прежде чем принять решение, всегда становлюсь на сторону человека, который заставляет совершать подобные шаги. Уверена, если сделала то же самое, что Игорь, он никогда не принял бы этого никогда. Николаев предложил жить по его правилам, с которыми не смирилась», — призналась исполнительница.

Информационное агентство «Informing»

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