«Танцы» покойников: Учёные нашли объяснение телодвижениям мертвецов в гробах

Австралийские ученые, исследовавшие поведение людей после смерти, рассказали о необычном наблюдении. Авторы научной работы решили установить в гробах видеокамеры. Полученные записи оказались шоком для людей, не знакомых близко с наукой.
Оказалось, что тела мертвецов на ускоренной перемотке двигали конечностями, словно танцуя. Однако подобные явления имеют научное объяснение. Есть логика в естественных процессах и изменениях, происходящих со всеми органическими материалами после их биологической смерти.