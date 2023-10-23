«Танцы» покойников: Учёные нашли объяснение телодвижениям мертвецов в гробах

Австралийские ученые, исследовавшие поведение людей после смерти, рассказали о необычном наблюдении. Авторы научной работы решили установить в гробах видеокамеры. Полученные записи оказались шоком для людей, не знакомых близко с наукой.

Оказалось, что тела мертвецов на ускоренной перемотке двигали конечностями, словно танцуя. Однако подобные явления имеют научное объяснение. Есть логика в естественных процессах и изменениях, происходящих со всеми органическими материалами после их биологической смерти.

«Во время разложения тело мумифицируется, его связки высыхают, из-за этого ноги и руки двигаются», – говорит Элисон Уилсон, руководитель группы немецких исследователей.