Ученые Ирландии объяснили, почему сыр снижает холестерин

Image 16+
Ученые Ирландии объяснили, почему сыр снижает холестерин
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Вопреки убеждению, что сыры повышают холестерин, выяснилось, что данный продукт его даже снижает. Ученые из Ирландии объяснили этот парадокс.

По сведениям ведущего специалиста Института продуктов питания и здоровья Университетского колледжа Дублина Эммы Фини, это так называемая сырная матрица - особая сеть из белка казеина, в которой перемежаются минералы, микрокапельки жира, бактерии, соли, молочная кислота, пептиды. Это положительным образом сказывается на переваривания продукта и всасывании компонентов. 

Был проведен эксперимент. Выяснилось, что сыр снижает холестерин. Шесть недель 164 добровольца старше 50 лет с повышенным  холестерином ежедневно потребляли по 42 г чеддера. В итоге холестерин снижался как общий, так вредный — так называемый ЛПНП.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые назвали неоценимую пользу от употребления вина

Сегодня, 11:34

Ученые Ирландии объяснили, почему сыр снижает холестерин

Сегодня, 11:04

Японские ученые заявили о правиле 5 секунд, которое поможет не заболеть SARS-CoV-2

18-10-2023, 12:42

Российский ученый Лапин из Нижнегородска пророчит Земле конец света

18-10-2023, 11:16

«Эксклюсома»: швейцарские ученые обнаружили новый орган в человеческом организме

17-10-2023, 10:44

Земля оказалась в опасности из-за наступления сильнейших магнитных бурь

16-10-2023, 08:51

Выяснилось, что сознание человека рождается до рождения

15-10-2023, 20:13

Учеными найден способ, как остановить старение человеческого организма

15-10-2023, 20:09

Ученые Нидерландов выяснили, что монеты чаще всего приземляются на стартовую сторону

15-10-2023, 13:34

Ученые-нейрофизиологи нашли связь между мозгом, сновидениями и реальными впечатлениями

14-10-2023, 15:36

GeroScience: в крови столетних людей обнаружены биомаркеры долгой жизни

14-10-2023, 15:28

Самым пугающим звуком для диких животных оказался человеческий голос — МК

12-10-2023, 20:48

Всего три яйца в день: ученые из Америки нашли способ продлить жизнь

11-10-2023, 20:37

Российские ученые из Челябинска создали рецепт омолаживающего пирога

11-10-2023, 16:22

Российские ученые из Москвы нашли новое применение глицину

10-10-2023, 11:55

Выяснилось, что кофеин может изменять мозговой кровоток

4-10-2023, 21:51

Генетики США объяснили происхождение оранжевого цвета у моркови

4-10-2023, 10:55

Иммунолог Жемчугов назвал открытие мРНК-вакцин от COVID-19 гениальной, но опасной идеей

3-10-2023, 21:11

ETNT: Ученые США нашли напиток, защищающий человека от болезней

3-10-2023, 10:50

Австралийскими учёными найден орех, который помогает похудеть и снижает холестерин

2-10-2023, 10:26

Новости партнеров
https://informing.ru/2023/10/23/uchenye-irlandii-objasnili-pochemu-syr-snizhaet-holesterin.html
Информационное агентство «Informing»
Контакты:
Адрес: Маршала Жукова проспект, 5 400012 Волгоград,
Телефон:+7 (904) 755-72-31, Электронная почта:informing.ru@yandex.ru
https://informing.ru/templates/NetNews/img/NewLogo.png