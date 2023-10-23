Ученые Ирландии объяснили, почему сыр снижает холестерин

Вопреки убеждению, что сыры повышают холестерин, выяснилось, что данный продукт его даже снижает. Ученые из Ирландии объяснили этот парадокс.

По сведениям ведущего специалиста Института продуктов питания и здоровья Университетского колледжа Дублина Эммы Фини, это так называемая сырная матрица - особая сеть из белка казеина, в которой перемежаются минералы, микрокапельки жира, бактерии, соли, молочная кислота, пептиды. Это положительным образом сказывается на переваривания продукта и всасывании компонентов.

Был проведен эксперимент. Выяснилось, что сыр снижает холестерин. Шесть недель 164 добровольца старше 50 лет с повышенным холестерином ежедневно потребляли по 42 г чеддера. В итоге холестерин снижался как общий, так вредный — так называемый ЛПНП.