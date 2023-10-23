Ученые назвали неоценимую пользу от употребления вина

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Ученые назвали неоценимую пользу от употребления вина
Новости науки
Источник фото: freepik.com

Ученые давно спорят о пользе и вреде вина, однако удалось выяснить, что минимальная доза этого напитка действительно полезна для человека.

Во-первых, вино защищает сердце. Как показали исследования, умеренное употребление алкогольного напитка снижает риск инфарктов из-за большого наличия антиоксидантов, в том числе ресвератрола.

Кроме того, вино содержит компоненты с противовоспалительными свойствами. В итоге снижается риск некоторых видов рака и многих воспалительных процессов.

Также употребление вина связали со снижением риска развития онкологии легких. А еще вино может оказывать положительное влияние на мозг и снижать развитие разных нейродегенеративных болезней. Полезные вещества в виноградной напитке отлично защищают нервную систему от большинства недугов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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