Ученые назвали неоценимую пользу от употребления вина

Ученые давно спорят о пользе и вреде вина, однако удалось выяснить, что минимальная доза этого напитка действительно полезна для человека.

Во-первых, вино защищает сердце. Как показали исследования, умеренное употребление алкогольного напитка снижает риск инфарктов из-за большого наличия антиоксидантов, в том числе ресвератрола.

Кроме того, вино содержит компоненты с противовоспалительными свойствами. В итоге снижается риск некоторых видов рака и многих воспалительных процессов.

Также употребление вина связали со снижением риска развития онкологии легких. А еще вино может оказывать положительное влияние на мозг и снижать развитие разных нейродегенеративных болезней. Полезные вещества в виноградной напитке отлично защищают нервную систему от большинства недугов.