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«Видно, зазвездилась»: ведущую «ДНК» Анну Казючиц со скандалом выгнали прямо из спектакля

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«Видно, зазвездилась»: ведущую «ДНК» Анну Казючиц со скандалом выгнали прямо из спектакля
Знаменитости
Источник фото: @annakazuchits

Анна Казючиц из-за регулярных конфликтов с коллегами со скандалом покинула постановку «Вот и свела судьба нас». Актриса с начала 2023 года играла в этом спектакле.

Как сообщают очевидцы произошедшего, артистка театра и кино неоднократно в оскорбительной манере высказывалась о своих коллегах в и хамской форме обращалась с ними за кулисами, пишет Стархит.

Проблемы начались в сентябре во время гастролей в Санкт-Петербурге. Анна тогда ругалась матом, после чего даже не извинялась.

Конфликты в основном происходили из-за антироссийских взглядов звезды.

 После ссоры с продюсером Андреем Карповым тот решил уволить Казючиц, сообщив, что это не допустимо.

«Это не первый случай, когда Аня выходит из себя, не контролирует поток слов, ругается матом, не держит себя в руках, нормально не общается. Чуть что — крики. Никогда не просит прощения за такое поведение. Видно, что зазвездилась», - отмечает администратор спектакля Алена Тихомирова.

Информационное агентство «Informing»

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