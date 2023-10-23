«Видно, зазвездилась»: ведущую «ДНК» Анну Казючиц со скандалом выгнали прямо из спектакля

Анна Казючиц из-за регулярных конфликтов с коллегами со скандалом покинула постановку «Вот и свела судьба нас». Актриса с начала 2023 года играла в этом спектакле.
Как сообщают очевидцы произошедшего, артистка театра и кино неоднократно в оскорбительной манере высказывалась о своих коллегах в и хамской форме обращалась с ними за кулисами, пишет Стархит.
Проблемы начались в сентябре во время гастролей в Санкт-Петербурге. Анна тогда ругалась матом, после чего даже не извинялась.
Конфликты в основном происходили из-за антироссийских взглядов звезды.
После ссоры с продюсером Андреем Карповым тот решил уволить Казючиц, сообщив, что это не допустимо.