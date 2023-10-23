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Зачем мясо в рационе детей: диетолог раскрывает важность белковой пищи

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Зачем мясо в рационе детей: диетолог раскрывает важность белковой пищи
Здоровье
Источник фото: freepik.com

Важность белковой пищи для здоровья детей

Врач-диетолог Дмитрий Семирядов подчеркнул важность включения мяса и других белковых продуктов в рацион детей. В интервью он объяснил, почему белки играют ключевую роль в развитии и здоровье детей, пишет «Вечерний курьер".

Дети — это особая категория, которая нуждается в балансированном и разнообразном питании.

Однако, современная детская диета часто подвержена влиянию сахаросодержащих продуктов и недостатку белков. Врач призывает родителей внимательно следить за рационом своих детей и обеспечивать их необходимыми питательными веществами.

Сахар и его влияние на аппетит

Дмитрий Семирядов отмечает, что продукты, содержащие сахар, такие как хлопья, конфеты и другие сладости, оказывают негативное воздействие на организм. Сахар снижает кислотность желудка, что, в свою очередь, затрудняет переваривание белков. Это может привести к отвращению к белковой пище и снижению потребления необходимых питательных веществ.

Интересный факт:
Белок, содержащийся в мясе, является отличным источником белка высокого качества, который необходим для роста и развития детей. Он также содержит важные минералы, такие как железо и цинк, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья детей.

Дефицит железа и его роль в аппетите

Дефицит железа является еще одной распространенной проблемой среди детей. Этот микроэлемент необходим для правильного функционирования организма, и его недостаток может сказаться на аппетите ребенка. Дмитрий Семирядов подчеркивает важность поддержания балансированного рациона, чтобы предотвратить дефицит железа и обеспечить оптимальное питание для ребенка.

Исключение «мусора» из рациона

Источник фото: freepik.com

Источник фото: freepik.com

Для достижения сбалансированного рациона детей врач рекомендует постепенно исключать из него продукты, которые могут считаться «мусором». Сюда входят хлопья, сладкие йогурты, продукты глубокой переработки, чипсы и другие аналогичные продукты, богатые сахаром и нездоровыми добавками. Замена подобных продуктов на более полезные и питательные варианты способствует формированию правильных диетических привычек.

Правило тарелки: ключ к сбалансированному питанию

Врач также призывает родителей приучать детей к «правилу тарелки», которое предполагает, что одна порция пищи должна состоять на половину из овощей и по 25% приходиться на углеводы и белковую пищу. Этот подход способствует сбалансированному питанию и обеспечивает организм ребенка всеми необходимыми элементами.

Информационное агентство «Informing»

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