Актер Назаров возмущен возвращением Бурковского в Россию: «Улетел в США – пускай»

Юрий Назаров во время беседы с «Абзацем» осудил Андрея Бурковского, вернувшегося в Россию. Накануне СМИ сообщили, что актер прилетел на съёмки в РФ из Америки. Он принимает участие в одном из сериалов.

Как считает народный артист, общественность не должна приветствовать сбежавших за рубеж звезд, но при этом зарабатывающих в РФ.

«Ему не нужно давать здесь зарабатывать деньги. Пускай трудится за границей. Мы что, нелюди, не имеем совести, собственного достоинства, гордости? Он ведь считает, что там цивилизация. Улетел в США – пускай. Здесь – совесть. Даже в одном рассказе было, что «артисты – дети. Правда, в большинстве – это сукины дети». Разберемся без этих артистов», – возмутился Назаров.