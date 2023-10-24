Актриса Немоляева о пении Галкина на украинском языке: «Что с ним?!»

Светлана Немоляева высказалась о поведении Максима Галкина* (признан иноагентом), который в Польше исполнил песню на украинском языке.

«В ужасе от того, что он делает. Что с ним?! Это Максим, который вел дивные и добрые передачи... Прелестная передача «Сегодня вечером», принимала участие в ней, она была посвящена моему Саше, тогда отмечали 80-летний юбилей. Я плакала, трогательная история получилась. У него была чудесная программа с детьми. А теперь его шутки, поведение... Я в ужасе!

Эти ужасные вещи, которые на концертах говорит про СВО... считаю, что это от беспомощности и безысходности творит такое. О РФ наговорил много ужасных слов, понаделал плохих дел, думаю, из чувства гордыни продолжает всем доказывать, что прав, вместо того, чтобы извиниться перед родиной. Жалко этих людей, они запутавшиеся и несчастные. Как бы они ни хорохорились, ни делали вид, что все прекрасно, лишили сами себя самого главного - родной земли».