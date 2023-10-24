«Нет доверия»: Немоляева высказалась, что думает об отъезде Аллы Пугачевой из Израиля

Светлана Немоляева высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из Израиля на Кипр. Как говорит народная артистка РФ, лично для нее «родина – это мать», поэтому когда «кто-либо покидает страну, к этому человеку нет доверия и с этим человеком ты автоматически прощаешься».

Родина для меня – это все. Люблю очень сильно свою страну, я здесь родилась, здесь родились мои родители, бабушка с дедушкой, сын, внуки, Саша мой здесь родился, здесь похоронен, мой самый любимый театр здесь, моя природа. Люблю это все и жить без этого не смогу.

В советское время выезд за рубеж был моей мечтой. Мы в турпоездках были, давали концерты в воинских частях, наслаждение - это посмотреть что-то новое. Молодые были, сил много. Но на третий-пятый день с мужем говорили: господи, я домой хочу, и сильно тосковали», - говорит Немоляева.