«Оконфузилась»: Певица Слава забыла слова собственной песни прямо на сцене

Певица Слава в настоящее время продолжает гастрольную дейтельность. У артистки запланирован концертный тур по российским городам с новым шоу.

Но во время одного из недавних выступлений, которое прошло в Нижневартовске, произошел инцидент. Слава оконфузилась прямо на сцене. Звезда забыла слова песни «Попутчица». Хотя вместо паники знаменитость решила пошутить. Она приписала эту неловкость своему возрасту.

Бабка слова забыла, — сказала исполнительница.

Стоит сказать, что для певицы идеальная репутация - не главное. Она нередко делает громкие высказывания, причем нецензурную брань. Также Слава не стесняется показать себя настоящей.