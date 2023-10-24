«Оконфузилась»: Певица Слава забыла слова собственной песни прямо на сцене

Певица Слава в настоящее время продолжает гастрольную дейтельность. У артистки запланирован концертный тур по российским городам с новым шоу.
Но во время одного из недавних выступлений, которое прошло в Нижневартовске, произошел инцидент. Слава оконфузилась прямо на сцене. Звезда забыла слова песни «Попутчица». Хотя вместо паники знаменитость решила пошутить. Она приписала эту неловкость своему возрасту.
Стоит сказать, что для певицы идеальная репутация - не главное. Она нередко делает громкие высказывания, причем нецензурную брань. Также Слава не стесняется показать себя настоящей.