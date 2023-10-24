Прорыв: Учёные из России первыми в мире создали спрей для лечения пневмонии

Учёные из России первыми в мире испытали спрей для лечения пневмонии. Речь идет об ингаляционном оксиде азота для лечения внебольничной пневмонии. Обычно его используют пациенты с отёком лёгких или гипертонией. Часто он применяется для восстановления человека после ковида.

В исследовании медики использовали оксид азота как средство для борьбы с инфекциями и вирусами. По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава, профессора, академика РАН, директора Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергея Авдеева, если его подавать пациенту на короткое время, но в высоких дозах в виде сеансов, возможно добиться противоинфекционного эффекта.

Применение ингаляционного оксида азота во время лечения внебольничных пневмоний - это новый метод с доказанной эффективностью. Он открывает врачам перспективы для терапии людей с внебольничными пневмониями. В частности, сокращается период госпитализации и снижается нагрузка на систему здравоохранения.