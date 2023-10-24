Учёные США рассказали, что может стать причиной тяжелого течения ковида

Сотрудники Корнеллского университета (США) выяснили, что кишечные бактерии влияют на тяжесть протекания коронавируса. Выяснилось, что грибы Candida, которые находятся в кишечнике, влияют непосредственно на восприимчивость к SARS-CoV-2.

При заболевании ковидом дрожжевые грибы приводят к сильному воспалительному ответу. Аналогичное действие происходит во время постковидного периода, когда выздоровевший от коронавируса человек плохо себя чувствует.

В организме пациентов, госпитализированных с коронавирусом, найдено огромное количество грибов, которые провоцирующих изменения в костном мозге. После использования противогрибковых средств состояние больных улучшилось.