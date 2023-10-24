Ученые Университета Цинциннати назвали ягоду, защищающую от деменции и депрессии

Ученые назвали ягоду, ежедневное употребление которой улучшает когнитивные способности, снижая вероятность развития деменции. Для этого работникам Университета Цинциннати пришлось провести эксперимент с участием 30 человек от 50 до 65 лет с нарушениями когнитивных способностей.

Добровольцев разделили на две группы. Первая на завтрак употребляла клубнику в порошкообразной форме, вторая — плацебо с таким же вкусом и запахом. Через 12 недель испытуемые прошли тесты.

В итоге оказалась, что употребление ягоды улучшало психическое здоровье людей первой группы. Они отмечали снижение симптомов депрессии. Это происходит благодаря полифенолам, природным антиоксидантам, содержащимся в ягоде.