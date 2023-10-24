Умер в 31 год: Стала известна причина смети певца Артура Кусимова

Молодой певец из Башкирии Артур Кусимов, который является экс-музыкантом лейбла «Элвин Грей», умер 22 октября. Артист ушел из жизни в молодом возрасте - в 31 год. Похороны исполнителя пройдут в родном селе Аскарово (Абзелиловский район, Башкирия) сегодня, 24 октября. По предварительным данным, причиной кончины музыканта стали серьезные проблемы с сердцем. Как рассказали близкие Артура, за неделю до смерти он пожаловался на низкое давление и плохое самочувствие.

В ночь на 22 октября давление низко упало. Мы вызвали скорую, сделали укол, но ночью он скончался, - написали друзья Кусимова.

Также близкие попросили не множить слухи по поводу причины его смерти. Тем временем поклонники и коллеги не могут поверить в смерть артиста и переживают тяжело эту утрату.