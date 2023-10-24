Владимир Кисилев, основатель группы «Земляне», в разговоре с журналистами сравнил певца-патриота SHAMAN с украиснким президентом Владимиром Зеленским.

Как заявил музыкант, он отдает должное не только творчеству, а также удачи исполнителя песни «Я русский». Но, по словам Кисилева, SHAMAN сродни главе киевского режима, которого возят американцы по различным странам и предприятиям в качестве «чучела из цирка Шапито».

Нужно отметить, что основатель «Землян» ранее говорил, что певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) является лично для него нерукопожатным исполнителем.