Певица Светлана Лобода намекнула на свою свадьбу

Светлана Лобода опубликовала сегодня в своей социальной сети новое интригующее фото. На снимке певица намекнула на свою свадьбу. В кадре украинская артистка показала руку мужчины, свою руку с бриллиантовым кольцом и букетом.

«Занятый вторник», — подписала фотографию звезда.

Стоит сказать, что поклонники разделились на два лагеря. Одни подписчики написали, что Светлана выходит замуж. Однако другие заявили, что Лобода наверное снимает новый видеоклип.

«Достойна самого лучшего мужчину»;

«Вот это и новость»;

«Что, она теперь невеста?»;

«Может новый клип?».



