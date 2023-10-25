Из-за поддержки Израиля Макаревич может остаться без концертов

Как пишет Telegram-канал SHOT, 69-летний Андрей Макаревич* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из-за поддержки конфликта Израиля с Палестиной может лишиться концертов в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.

Макаревич* и группа «Машина времени» планируют отыграть четыре концерта в Ташкенте, Бишкеке, Алма-Ате и Астане в конце ноября-начале декабря. Но, как считают корреспонденты издательства АиФ, не все поклонники артиста в восторге от его поддержки Израиля и готовности к финансированию вооруженных сил страны ЦАХАЛ.

Была создана инициативная группа, которая ведет борьбу за отмену концертов группы «Машина времени» и как заявил казахский режиссер Нуртас Адамбай, если Макаревич* поддерживает «убийства мусульман», тогда ему не место в Казахстане. Такого же мнения придерживается много жителей Узбекистана и Киргизии.