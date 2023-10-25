В словах звезды «9 роты» Артура Смольянинова россияне усмотрели желание вернуться домой

Совсем недавно в СМИ появилась информация, якобы Артур Смольянинов* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) хочет вернуться в Россию. Что же способствовало появлению данной информации о звезде «9 роты»?

По словам Смольянинова*, он постоянно следит за успешными выступлениями своих коллег и на него накатывают определенные эмоции, пишет Вечерний курьер.

«У них все хорошо, они дают концерты. А я тут сижу и от того становится немножко грустно», — сообщил актер.

Именно в этих словах много россиян увидели желание актера вернуться домой, в Россию, и сразу же стали писать возмущенные комментарии.

«Зачем он нам тут нужен. Назад дороги уже нет», «Захотел есть и сразу же хвостик прижал?! Если хочешь домой, то дорога туда лежит только через фронт», — высказывают свой негатив комментаторы.

В то же время, крестный отец Смольянинова* Иван Охлобыстин не в курсе его желания вернуться, но настоятельно рекомендует это сделать.

Однако, в интервью «Газете.ру» в сентябре Смольянинов* четко дал понять, что в ближайшее десятилетие возвращаться в Россию он не намерен.

Поэтому возвращение актера можно трактовать одной пословицей: «Без меня меня женили»...