Российские артисты, зарабатывающие на Кипре: обнародован список

После того как Россия начала «спецоперацию» на территории Украины многие российские артисты покинули страну и отправились на заработки на Кипр. В их список вошли многие известные личности, пишет News.ru.

Примадонна приобрела на Кипре недвижимость

На фоне палестино-израильского конфликта Израиль покинул Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) с женой Аллой Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри. Звездное семейство решило провести ближайший год на острове. По последней информации Примадонна еще в 2017 году приобрела на Кипре недвижимость стоимостью 2 млн долларов. Дети Галкина* также имеют кипрские паспорта.

27 мая 2023 года дал концерт на Кипре рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Стоимость билетов стартовала от 60 евро.

Валерий Меладзе даст свой сольный концерт

Владимир Познер и Иван Ургант также представят на острове свой телевизионный проект «Путешествие Познера и Урганта». Еще в феврале 2023 года ими были отменены концерты в Дубае и на Кипре, и перенесены на октябрь.

30 октября 2023 года Валерий Меладзе даст свой сольный концерт в Monte Caputo. Цена билетов — от 89 евро. А 11 ноября 2023 года в Лимассоле на сцене NOTES LIVE выступит группа «Нервы». Стоимость билетов начинается от 39 евро.

Музыкант Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и группа «Ногу свело» дадут концерт на Кипре 29 октября. Цена билетов начинается от 39 евро. И 22 декабря на Кипре также выступит Сергей Пенкин. Стоимость билетов стартует от 79 евро.