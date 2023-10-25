Драпеко высказалась о Бурковском, который вернулся на заработки в Россию: «Какое дерьмище»

Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко резко высказалась о возвращении на заработки в Россию Андрея Бурковского. Отметим, что актер ради съемок в «Медиаторе» вернулся из США.

«Возвращение Андрея Бурковского воспринимаю негативно. Если после начала СВО он сбежал, значит, против России. В отношении всех, кто против РФ, занимаю однозначную позицию. Такие люди должны сидеть в тюрьме, вернувшись, или не нужно сюда их пускать. Касательно съемок Бурковского, необходимо вызвать продюсеров телесериала и хорошенько намылить шею, чтобы не было повадно! Они всех нам сейчас привезут. Понимаете, буря, которая пронеслась после начала СВО по стране с побегом артистов, очистила ее от всякой нечисти. И не нужно сюда всю эту гадость вновь тащить! Мы таких артистов не помним уже, помним только, какое они дерьмище» - отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.