Эксперты выяснили, какие кухонные пренадлежности вызывают рак щитовидки

Американские исследователи из Медицинской школы Икан в центре Маунт-Синай пришли к выводам, что пер- и полифторалкильные вещества (так называемые ПФАС), которые широко применяются в ходе производства некоторой посуды, а также контейнеров из пластика для еды, могут приводить к раку щитовидной железы.

С учетом распространенности «вечных химических веществ», проблема рака обрела в мире глобальные масштабы. Причем касается это не только человеческого здоровья, но также охраны окружающей среды. Дело в том, что ПФАС не разлагаются в почве.

Эксперты настаивают, чтобы отказаться или хотя бы минимизировать использование данных веществ. К самым опасным предметам на кухне специалисты отнесли сковороды и кастрюли с антиприграрным покрытием.