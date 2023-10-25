«Нужно внимательно смотреть»: Стало известно об эмиграции актера Геннадия Хазанова из России

Геннадий Хазанов после начала СВО на Украине появляется на экранах крайне редко. Чем занимается в настоящее время народный артист РСФСР, который бесследно пропал из пространства.

Ранее уже сообщалось, что после оглашения специальной военной операции актер уехал в Латвию. Но сам Хазанов говорит, что отъезд за границу носил временный характер.

«Никуда не эмигрировал, нужно внимательно смотреть, что происходит в московских театрах. Тогда и вопросов не возникнет. Играю в спектаклях, было лето, каникулы. Это же не значит, что эмигрировал», — заявил 77-летний Геннадий Викторович.