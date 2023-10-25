Онколог РФ Гадзиян назвал три продукта, вызывающие скорый рак почек

Рак почки по темпам прироста в РФ среди других заболеваний находится на третьем месте. По данным хирурга-онколога Марка Гадзияна, недуг негативно влияет на весь организм, ведь из-за блокировки работы почек раковые клетки распространяются стремительно через кровь и лимфу по организму.

Главные факторы риска - сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, наследственность, бесконтрольный прием обезбаливающих препаратов.

Врач особенно подчеркивает, что рак почки развивается у людей, в рационе у которых много жирной, жареной, острой пищи со специями. Кроме того, если появилась боль в пояснице, слабость и другие симптомы нужно не медлить, а пройти обследование.