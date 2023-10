Певица Кристина Орбакайте с мужем «зажгла» на концерте Depeche Mode в Нью-Йорке

Дочь народной артистки Аллы Борисовной Пугачевой на днях вместе с мужем появилась на концерте легендарного британского коллектива Depeche Mode. Выступление группы прошло на арене «Барклайс-центр». Это мероприятие приурочено выходу нового альбома под названием Memento Mori.

Кристина Орбакайте в своих соцетях поделилась новым видеороликом с концерта. В кадре видно, как российская артистка вместе со своим супругом подпевает хиту Rich Out And Touch Me и танцует.

Подписчики Орбакайте оценили танец певицы. В комментариях они оставили много теплых слова.

«Это одна из моих любимейших групп»

«Кристина, ну вы и зажгли», – написали пользователи.