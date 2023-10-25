Появились подробности гибели 33-летнего рэпера SIMAGA в Екатеринбурге

Друг рэпера раскрыл подробности смерти музыканта. Как соообщил Никита, Александр Круть (SIMAGA) выпал с балкона квартиры, которая находится на пятом этаже. Произошла трагедия на ул. Круговой в Екатеринбурге. Прощание со звездой прошло на кладбище в Среднеуральске 25 октября.

Он не из окна упал, а с балкона. Балкон не застеклен, была решетка — ограждение. Можно сказать, что во сне упал, это несчастный случай. Выпал примерно в 01:59, соседка нашла его в 02:20, - говорит друг погибшего исполнителя.

Он добавил, что у артиста не было причин сводить счеты с жизнью. Рэпер вел здоровый образ жизни, не употреблял запрещенных веществ или алкоголя.

Он был трезв. Занимались всегда на турниках, собирался выпустить хитовую песню «Ножички», — добавил товарищ Александра.



