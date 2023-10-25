Умер известный советский и российский актер Валентин Голубенко. 82-летний артист ушел из жизни еще 2 октября. До 83-летия он не дожил шесть дней.

Голубенко экстренно госпитализировали в конце сентября в московскую клинику. Столичные врачи у него диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию. Это прогрессирующее многоочаговое поражение мозга.

Валентин Алексеевич начал появляться на широких экранах в 1960-х годах. Заслуженный артист РФ сыграл в «Мастере и Маргарите», принимал участие в фильме «Кин-дза-дза!» и стал звездой ленты «Гардемарины, вперед!».