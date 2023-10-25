В «осадном положении»: Надежда Бабкина объяснила, почему Софию Ротару не пустили в Россию

Надежда Бабкина рассказала, что София Ротару в настоящее время находится в «осадном положении» из-за конфликта Украины и РФ.

«Она рада бы сорваться, но там семья и все остальные... Куда рванет-то? Захочется домой вернуться. Мы домой все хотим», — сказала Бабкина.

Певица добавила, что поддерживала связь с коллегой, но на какое-то время прервала общение, поскольку «существует опасность».

«Она даже приехать к нам на сольный концерт не смогла, ей не разрешили, не пустили. Хотя был сделан номер. Мы должны были спеть на украинском языке «Червону руту». Это было круто, она была увлечена», — резюмировала артистка.