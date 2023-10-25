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Вдова Шатунова рассказала о вещем сне с мужем накануне вечера памяти: «С катетером на костылях»

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Вдова Шатунова рассказала о вещем сне с мужем накануне вечера памяти: «С катетером на костылях»
Знаменитости
Источник фото: @yuriy_shatunov

Накануне вечера памяти, который был посвящен 50-летию Юрия Шатунова, вдове Светлане приснился сон. В нем покойный артист присутствовал на концерте среди гостей.

Светлана поделилась подробностями:

«Перед самым концертом приснился сон: будто Юру забираю из больницы, он на костылях и с катетером. Говорю ему: «Как ты на сцене будешь держать микрофон?« А он отвечает: »Дома останусь, вы за меня там зажгите!»». 

Концертный вечер памяти, напомним, проходил 17 октября. Известные исполнители собрались для того, чтобы спеть легендарные хиты из репертуара Шатунова. Многие зрители отмечали, что ощущали присутствие и дух покойного певца.

Информационное агентство «Informing»

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