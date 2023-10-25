Владимир Шныпарь умер на 83-м году жизни: советский актер скончался в Германии

Ушел из жизни актер советского театра и кино Владимир Шныпарь. После распада Советского союза артист переехал в Германию. Там он и скончался.

В свое время умерший актер служил в Красноярском ТЮЗ. Он играл в первой постановке в СССР про британского сыщика. Речь идет о постановке «Его величество Шерлок Холмс».

В 70-х годах Владимир уехал в Израиль, но вернулся в СССР и нашел себе работу в Киеве. Шныпарь озвучивал Гойко Митича в «Вожде Белое перо«, принял участие в дубляже «Короля джунглей», участвовал в блокбастере »Терминатор». После окончания обучения на режиссера в 80-х годах снимал свое кино.