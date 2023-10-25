Зрители заметили киноляп с маникюром Верочки в «Служебном романе»

Очаровательную и легкую на подъем секретаршу Верочку в известном советском кинофильме Эльдара Рязанова «Служебный роман» сыграла актриса Лия Ахеджакова. Однако не обошлось в легендарной ленте без киноляпа.

В беседе с Калугиной, когда сотрудница начала учить ее хорошим женским манерам, четко видно, что у главной героини ногти покрыты красным лаком.

Но когда в кабинет неожиданно врывается комиссия по инвентаризации, а Калугиной и Верочке приходится уйти в актовый зал, где потише, видно, что в следующей сцене яркого маникюра на руках у секретарши уже нет.