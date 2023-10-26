Депутат Федоров: Галкину и Пугачевой нечего оставить маленьким детям

По словам члена комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгения Федорова, шоумена Максима Галкина* (признан иностранным агентом) и его супругу Аллу Борисовну Пугачеву, покинувших Россию в минувшем году, ждет бедность.

Депутат звездное семейство назвал несчастными людьми. Он выразил уверенность в том, что артисты рано или поздно лишатся зарубежной недвижимости, а также останутся никому за границей не нужны.

«Они всю недвижимость потеряют, уверяю вас. Будущему поколению, детям они ничего не оставят», — уверен политик.

Аналогично сложится судьба тех знаменитостей, которые покинули свою родину и продолжают ее активно критиковать, заключил Федоров.