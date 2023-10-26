Канделаки, Кравец, Мартиросян: как звезды отметили 25-летие канала ТНТ в Москве

В Москве прошло празднование юбилея ТНТ. В октябре каналу исполнилось 25 лет. Мероприятие проходило в «Октябре». В рамках юбилея презентовали очередные проекты, которые появятся в новом сезоне.
Среди новинок - перезапуск шоу «Фабрики звезд», премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в главной роли с певицей Ольгой Бузовой.
Не удивительно, что на мероприятии появились много звезд.
При этом главные звезды телеканала – комик Павел Воля и телеведущая Ольга Бузова на праздновании не появились.