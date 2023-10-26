Надежда Бабкина об общении с Ротару: «Связь прервали, есть опасность»

София Ротару, которая после начала СВО ушла в тень, оказалась в непростом положении. По словам Надежды Бабкиной, долгое время она созванивалась с коллегой, поддерживала и успокаивала. Но связь прервалась, поскольку есть опасность.

Она там живет. Не смогла приехать к нам на сольный концерт, ее не пустили, не разрешили. Хотя у нас был номер — мы должны были спеть песню «Червона рута» на украинском языке, коллектив готов, по фото подбирали костюмы… Я очень ее люблю, с ней нормально нужно общаться, - отметила Надежда Георгиевна.

Бабкина добавила, что переживает за коллегу, хотя не хочет ее подставлять, поскольку ситуация может в любой момент повернуться в другую сторону.