«Нет особых заработков»: На содержание роскошной виллы на Кипре Примадонна тратит миллионы

На содержание роскошной виллы на Кипре Алла Пугачева и ее муж тратят ежегодно минимум 2 миллиона рублей. Об этом рассказала экс-модель Вячеслава Зайцева Алена Кравец, близкая знакомая семейства.

«Одни налоги на недвижимость около 2-х миллионов рублей в год. Хотя для их уровня это не большие цифры. Правда, понимаю, что сейчас у мужа Пугачевой особых заработков и нет», — сказала модель.

По данным Кравец, она знала о недвижимости пары в Лимасоле. Покупку они сделали на накопления, а не на деньги от продажи замка в Грязи. Жилье Примадонны в подмосковной деревне никто пока что не купил.