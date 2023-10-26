Новый титановый смартфон iPhone 15 Pro в России рекордно подешевел

Для любителей Apple появилась хорошая новость. Стоимость нового смартфона резко снизилась. Теперь iPhone 15 Pro можно купить за 125 тыс. рублей. Месяц назад цена новинки составляла от 150 до 170 тыс. рублей.

Заметим, что цена снизилась также на базовый смартфон iPhone 15. Сейчас гаджет стоит от 100 тысяч рублей. В начале продаж его можно было купить от 130 тыс. рублей.

По мнению экспертов, такое рекордное падение цен связано с тем, что иные производители объявили о предстоящих новинках. Apple, пытаясь обойти конкурентов, таким образом удерживает покупателей.