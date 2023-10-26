«Общественность взволновалась»: Концертная программа с Дмитрием Назаровым отменена в Смоленске

Как пишет а «Абзац», концерт Дмитрия Назарова*, заявленный на 25 октября, отменили. По словам представителя детской музыкальной школы №1 им. Глинки в Смоленске, выступление сбежавшего артиста решили заменить.

«Мы программу заменили. У нас виртуальный концертный зал, транслируем записи из архивов Московской филармонии. Запись, где Дмитрий Назаров* читает «Двенадцать месяцев», сделали еще в феврале 2021 года. Общественность взволновалась, поэтому программу заменили», – говорит источник.

Добавим, что из портала учебного заведения афишу убрали. Организаторы вместо Назарова покажут программу с Евгенией Добровольской.

* Признан иноагентом в России