«Очень интересно»: Андрей Бурковский ответил хейтерам на новость о своем возвращении в РФ

Актер Андрей Бурковский решил прокомментировать новости о своем возвращении в Россию, которые распространились молниеносно в Сети. СМИ сообщали, что звезда КВН вернулся на родину ради заработков. Он якобы начал съемки в новом серале.

В своих соцсетях актер опубликовал новое видео. В кадре артист запечатлен в Нью-Йорке.

«Читаю про себя новости. Очень интересно», – написал Бурковский.

Отметим, депутат ГД Елена Драпеко резко высказалась о том, что Андрей вернулся из США ради участия в проекте. Кроме того, эта новость вызвала бурную реакцию среди россиян, которые были возмущены до глубины души.