Умер известный актер и каскадер из «Последнего героя» Станислав Потапов

24 октября не стало известного актера, каскадера, а также постановщика трюков Станислава Потапова. Причина его смерти не сообщается.

Последний проект умершего артиста - телесериал с Сергеем Безруковым «Бизон: Дело манекенщицы», который вышел на широкие экраны 9 октября.

В качестве каскадера он принимал участие в ленте «Синдром Феникса», картине «Пестрый сумерки», фильме «Хиромант-2». Попов снимался в сериалах Next-3 с Александром Абдуловым и «Классные мужики» с Михаилом Ефремовым.

Кроме того, он исполнил роль Журавского в фильме «Последний герой» и входил в Ассоциацию каскадеров Иншакова.