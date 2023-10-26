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Видео с плачущим Гришечкиным попало в Сеть: Раскрыта тайна предсмертного ролика

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Видео с плачущим Гришечкиным попало в Сеть: Раскрыта тайна предсмертного ролика
Знаменитости
Источник фото: @grishechkinslavik

Вячеслава Гришечкина снял предсмертное видео. В ролике он со слезами на глазах обратился к экс-невесте Диане Бичаровой. Как говорит артист, он жалеет о расставании, любит девушку, но просит, чтобы та была счастлива в новых отношениях.

По словам Дианы, Гришечкин попросил предать огласке ролик, записанный не за считанные дни до смерти, а после того, когда влюбленные расстались, а Бичарова вышла замуж. Таким образом актер захотел оградить Бичареву от претензий.

Однако фанаты актера уверены, что видео специально опубликовала. Они полагают, что бывшая невеста сделала его популярным сейчас, чтобы нажиться на смерти популярного артиста. 

Информационное агентство «Informing»

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