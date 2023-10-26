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Владимир Киселёв жестко раскритиковал российских артистов: «Я бы провалился сквозь землю»

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Владимир Киселёв жестко раскритиковал российских артистов: «Я бы провалился сквозь землю»
Знаменитости
Источник фото: @zemlyane_band

Владимир Кисилев признался, что современных российских артистов приходится «тянуть за уши». По мнению основателя группы «Земляне», многие из них являются абсолютно непрофессиональными.

«Понимаете, могу давать оценки, они будут субъективны. Есть факт, артистов нет и мы это видим. Тянем за уши их. Я в силу своей принадлежности к радио вижу, кто там ротируется. Как человек стихи может написать, если он даже не прочел Пушкина, басни дедушки Крылова, если букварь не читал? Ведь ничего зазорного: для того, чтобы на русском писать, нужно читать классиков».

Также продюсер проехался по некоторым исполнителям, в том числе раскритиковал певца Хабиба.

«Когда под 35 лет, по-моему, певцу, не помню, как его зовут, «Ягодка-малинка» он поет. Не знаю, я бы провалился сквозь землю. Даже если хочется очень кушать, такое исполнять... Я бы лучше пошел в сантехники».

Информационное агентство «Informing»

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