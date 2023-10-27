«Дегенерация мозга, лицо одутловатое»: тяжелое заболевание изменило актера Александра Дьяченко

Александр Дьяченко, известный по роли в «Брате-2», в течении двух лет восстанавливался после тяжелого протекания коронавируса. Актер на время пропал с экранов после того, как попал в реанимацию.

Известно, что артист кино находился в крайне тяжелом состоянии. Он почти 2 недели провел в коме и вернули с того света. После недуга Александр внешне сильно изменился.

«Коварность инфекции в том, что происходит дегенерация нейронных связей в головном мозге. Пришлось бороться с астеническим синдромом. Из-за гормональной терапии лицо стало одутловатое. Долгое время я себя в зеркале даже не узнавал», — признался актер.

Однако Дьяченко вернулся к работе. В текущем году с его участием вышла лента «Свидетель« и картина »Дед Морозов 2». Вскоре пройдут премьеры еще нескольких фильмов с участием артиста.