До 100 тысяч евро: Раскрыты реальные заработки певца SHAMAN на корпоративе

Ярослав Дронов, известный россиянам как певец SHAMAN, за одно выступление на корпоративе может заработать от 2-х до 3-х миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Лавров, его концертный директор.
По словам продюсера, у исполнителя одни из самых дорогих корпоративов стоят от 50 тысяч до 100 тысяч евро.
Напомним, что ранее SHAMAN угодил в громкий скандал после публикации нового видеоклипа на песню «Мой бой».
Это, к слову, не первый случай, когда люди подозревают Дронова в подражании Гитлеру. До этого патриотичные каналы в Telegram возмутились тем, что в день рождения немецкого лидера российский певец предстал на Красной площади с бритыми висками, процитировав лозунг нацистской Германии.