До 100 тысяч евро: Раскрыты реальные заработки певца SHAMAN на корпоративе

Ярослав Дронов, известный россиянам как певец SHAMAN, за одно выступление на корпоративе может заработать от 2-х до 3-х миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Лавров, его концертный директор.

По словам продюсера, у исполнителя одни из самых дорогих корпоративов стоят от 50 тысяч до 100 тысяч евро.

«У SHAMAN концертов очень много, сейчас патриотическая песня прет. Когда его звездный час закончится — сложно сказать. Как любая мода, мода на патриотизм быстро проходит», — сказал Лавров.

Напомним, что ранее SHAMAN угодил в громкий скандал после публикации нового видеоклипа на песню «Мой бой».

Некоторые россияне обратили внимание на то, что «Мой бой» в переводе на немецкий звучит как название запрещенной книги Адольфа Гитлера, посвященной его идеологии и мировоззрению.

Это, к слову, не первый случай, когда люди подозревают Дронова в подражании Гитлеру. До этого патриотичные каналы в Telegram возмутились тем, что в день рождения немецкого лидера российский певец предстал на Красной площади с бритыми висками, процитировав лозунг нацистской Германии.