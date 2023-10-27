Стало известно, за сколько Семен Слепаков, проживающий в Израиле, продал свою роскошную квартиру в Москве

Стало известно о том, что Семен Слепаков, который сейчас проживает Израиле, остался без недвижимости в РФ. Оказалось, что в начале октября шоумен продал роскошную квартиру в центре столицы. За недвижимость он получил почти 300 млн рублей.

Бывшая квартира артиста, площадь которой 217 квадратных метров, расположена в жилом комплексе возле Крымской набережной Москвы-реки, на улице Большая Якиманка.

Кто является новым владельцем жилища — неизвестно. Известно только, что новый владелец стал собственником недвижимости относительно недавно - несколько недель назад.

Напомним, что в Израиль Семен перебрался в 2022 году. Слепаков, который не согласен с действиями российских властей, решил выразить протест таким образом.